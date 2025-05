Startschot maanden van wegwerkzaamheden rond Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Vrijdagavond om 22.00 uur begint een reeks van werkzaamheden op de wegen rond Amsterdam. Ook zijn er evenementen in en rondom de hoofdstad en werkzaamheden op het spoor. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het verkeer er tot en met oktober flinke hinder van zal ondervinden.

Deze vrijdagavond begint de vervanging van het asfalt op de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen. Dat duurt tot en met 26 mei. Verkeer richting Amersfoort/Hengelo moet rekenen op vertragingen tussen 30 en 60 minuten. Automobilisten worden omgeleid via de A2 en A9.

Van 28 mei tot en met 2 juni wordt er gewerkt aan het knooppunt De Nieuwe Meer. De verbindingswegen naar de A10 West zijn dan dicht voor verkeer vanaf de A10 Zuid en de A4.

20 procent minder verkeer

Op de Zuidas zijn er van 26 juni tot en met 12 juli werkzaamheden tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Die moeten leiden tot een betere doorstroming. Aansluitend komen achtereenvolgens de trajecten Amstel - Watergraafsmeer (A10), 2de Coentunnel - A10 Noord, De Hoek - Burgerveen (A4) en A10 Oost - Watergraafsmeer aan de beurt.

Rijkswaterstaat wijst verder nog op het Festival op de Ring, op 21 juni, in het kader van Amsterdam 750. Een groot deel van de A10 is dan dicht. Ook zal er hinder zijn door de NAVO-top op 24 en 25 juni en SAIL in augustus.

Om de regio bereikbaar te houden, is het nodig dat er 20 procent minder verkeer op de weg is, waarschuwt Rijkswaterstaat. "Dus werk thuis als dat kan, reis buiten de spits, maak gebruik van het openbaar vervoer of ga carpoolen. En check voor vertrek de actuele verkeersinformatie."