UTRECHT (ANP) - Provinciale Staten in Utrecht hebben ingestemd met wijzigingen in de omgevingsvisie en omgevingsverordening, waarin ook normen voor de stikstofuitstoot zijn opgenomen. Voorafgaand aan de Statenvergadering had een samenwerkingsverband van boerenorganisaties de Staten opgeroepen de provinciale uitstootnormen niet vast te leggen. Dit Landbouwcollectief Utrecht vroeg daarmee te wachten tot duidelijk is in hoeverre de provinciale regels zich verhouden tot de landelijke stikstofaanpak die landbouwminister Jaimi van Essen voor ogen heeft.

In een gezamenlijke verklaring hadden de fracties van BBB, UtrechtNu!, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP, Volt, 50PLUS, SP en Forum voor Democratie gesteld dat ze van de collegepartijen onvoldoende ruimte hadden gekregen om inbreng te leveren voor de wijzigingen. Toch was er voldoende steun voor de voorgestelde wijzigingen. Statenlid Margriet van de Vooren van GroenLinks zei dat nu een belangrijke stap naar een groenere provincie Utrecht kan worden gezet.