ISTANBUL (ANP/AFP) - De burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, is veroordeeld tot twee jaar en een maand gevangenisstraf voor vermeende stemfraude. De rivaal van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan werd anderhalf jaar geleden opgepakt vanwege corruptie-aantijgingen, maar volgens zijn partij zijn alle beschuldigingen politiek gemotiveerd.

Deze veroordeling staat los van die zaak. Het gaat nu om het vermeend kopen van stemmen tijdens een partijcongres van zijn CHP in 2023. In de grotere corruptiezaak hebben de aanklagers straffen geëist die bij elkaar opgeteld neerkomen op een gevangenisstraf van 2430 jaar.

Maar deze uitspraak heeft wel nu al gevolgen. İmamoğlu is door de veroordeling namelijk uitgesloten van deelname aan politieke verkiezingen. Volgens oppositieleider Özgür Özel is deze zaak alleen maar bedoeld zodat een partijgenoot van Erdogan de volgende burgemeestersverkiezingen kan winnen in Istanbul, de grootste stad van Turkije.

İmamoğlu kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.