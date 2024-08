Statiegeldcampagne in het Engels voor toeristen in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een nieuwe campagne in het Engels moet buitenlandse toeristen die deze zomer naar Amsterdam komen, informeren over statiegeld. Volgens Statiegeld Nederland bezoeken in augustus 13 miljoen toeristen de hoofdstad, die vaak niet bekend zijn met het statiegeldsysteem. Om te voorkomen dat veel statiegeldflesjes- en blikjes weggegooid worden, is een campagne in het Engels gelanceerd.

Op drukke plekken in Amsterdam worden mensen in het Engels geïnformeerd over het inruilen van flesjes en blikjes voor statiegeld. De campagne is onder meer te zien boven de bagagebanden in de aankomsthal op Schiphol, in supermarkten, op metrostations en bij station Amsterdam Centraal. Ook op het Rembrandtplein, in het Vondelpark en op het Damrak is voorlichting over het statiegeldsysteem in het Engels te lezen.

"Hier ligt een grote kans voor ons om een hele hoop statiegeldverpakkingen terug te winnen", aldus Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland. "Ook met het oog op de Pride, dat momenteel bezig is en jaarlijks vele toeristen trekt, hopen we met deze campagne een nieuwe doelgroep aan te spreken die voortaan op de hoogte is van het belang van het inleveren van statiegeldverpakkingen. We zien deze campagne dan ook als een proef, waarbij we willen leren en toeristen om feedback vragen om vanuit daar de campagne verder aan te scherpen en uit te breiden."

Vanwege Pride en de Canal Parade op zaterdag zijn extra donatiebakken verspreid over de hoofdstad geplaatst. Ook zijn er extra innamepunten bij supermarkten, rijdt er een zogeheten blikmobiel rond waar statiegeld gedoneerd kan worden en lopen er schoonmaakteams rond om blikjes en flesjes in te nemen.