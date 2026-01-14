Steeds grotere rol AI bij plannen van vakanties

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer Nederlanders gebruiken AI-tools bij het plannen van hun vakantie, zo blijkt uit de zogenoemde vakantiemonitor van de ANWB. Kunstmatige hulpmiddelen zoals ChatGPT en Gemini worden niet alleen ingezet om inspiratie op te doen, maar ook om reisschema's samen te stellen, een passende bestemming te vinden en activiteiten te plannen. Zowel vooraf als tijdens de reis. Van alle Nederlanders gebruikt ruim 34 procent zo'n tool daarvoor.

De ANWB vroeg het ook in eerdere onderzoeken vorig jaar. In maart kwam het percentage uit op 12,5 procent en een paar maanden later op 23,7 procent. Uit de meest recente rondvraag blijkt dat met name jongeren vooroplopen: de helft van de 18- tot 29-jarigen gebruikt AI als hulpmiddel. In de leeftijdscategorie 30-49 is dat 42 procent en dat loopt af in de categorieën 50-65 (28 procent) en 65-plus (14 procent).

Uit de vakantiemonitor blijkt dat 85 procent van de Nederlanders van plan is in 2026 op vakantie te gaan, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Door de thuisblijvers worden financiële redenen het vaakst genoemd. Stijgende prijzen hebben ook invloed op de vorm van de vakantie. Wie daarom aanpassingen doet, kiest vaker voor goedkope bestemmingen, een kortere reis of een locatie dichter bij huis.

Nederland en andere Europese landen zijn ook dit jaar veruit de populairste vakantiebestemming: negen op de tien Nederlanders verwachten daarvoor te kiezen. Als gekozen wordt voor verre bestemmingen, zijn Aziatische landen als Thailand, Japan, Indonesië en Vietnam populair.

De ANWB noemt het opvallend dat 45 procent van de respondenten aangeeft extra behoefte te hebben aan vakantie door "de onrust in de wereld". Het onderzoek is gehouden onder ruim 2000 Nederlanders.