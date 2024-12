Steeds meer Europese landen zetten asielprocedures Syriërs stil

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Steeds meer landen in Europa pauzeren de aanvraagprocedures voor Syrische asielzoekers na de val van het regime van Bashar al-Assad. Na Duitsland en Oostenrijk heeft nu ook Zweden besloten om alle beslissingen over Syriërs uit te stellen.

De Zweedse migratiedienst schrijft in een verklaring dat de situatie in Syrië te onduidelijk is, nu rebellen de controle over het land hebben overgenomen. "Het is gezien de situatie simpelweg niet mogelijk om vast te stellen hoe veilig het land op dit moment is."

Ook in Nederland wordt al gespeculeerd dat de val van Assad gevolgen kan hebben voor de Syrische vluchtelingen in ons land. Geert Wilders van de PVV roept premier Dick Schoof via X op om Syriërs terug te sturen. "En voer ook meteen een asielstop voor Syriërs in!"