Steeds meer gebieden met verhoogd risico op natuurbrand

door anp
zondag, 26 april 2026 om 11:34
DEN HAAG (ANP) - In steeds meer gebieden geldt een verhoogd risico op een natuurbrand. De brandweer heeft inmiddels voor vijftien regio's fase 2 afgeroepen. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Dat staat op de site van de brandweer.
Het aantal gebieden met fase 2 is de afgelopen dagen met zeker vijf regio's uitgebreid. Alleen in het noordoosten, in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en in Limburg geldt nog fase 1. Van de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland ontbreekt de informatie.
Fase 2 houdt in dat er een groter risico is op een natuurbrand omdat het al een langere tijd droog is in de natuur. Zeker bij harde wind kan de brand zich in droge periodes dan snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten houden een extra oogje in het zeil. In fase 1 zijn (nog) geen extra maatregelen genomen.
De brandweer benadrukt dat voor alles geldt om voorzichtig te zijn en geen brand te veroorzaken, door bijvoorbeeld sigaretten of barbecuekolen weg te gooien.
