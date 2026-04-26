Jetten noemt schietpartij 'schokkende gebeurtenis'

Premier Rob Jetten noemt de schietpartij tijdens het Correspondents' Dinner in Washington een "schokkende gebeurtenis". De Amerikaanse president Donald Trump en leden van zijn regering bleven ongedeerd.

"In een democratie is geweld nooit de oplossing, verschil van mening los je op met woorden", laat de minister-president verder op sociale media weten. Hij is "blij dat president Trump en andere aanwezigen (...) ongedeerd zijn gebleven".

Trump zou de zaal met zo'n 2600 aanwezigen, vooral journalisten, toespreken. Een man probeerde de zaal schietend binnen te dringen, maar werd tegengehouden. Alleen een agent raakte lichtgewond. De verdachte is aangehouden.