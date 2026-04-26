Nieuwe gevechten gemeld in Malinese stad Kidal

KIDAL (ANP/AFP) - Opstandelingen en troepen van de Malinese overheid zijn in de noordelijke stad Kidal weer met elkaar in gevecht geraakt. Zaterdag openden jihadisten en rebellen op verschillende plekken in Mali de aanval. Deze zondag claimen opstandelingen dat ze Kidal in handen hebben.

De aanvallen van zaterdag waren het werk van aan Al-Qaeda gelieerde jihadisten samen met Toearegrebellen. Ze vielen regeringstroepen aan die hulp krijgen van de Russische krijgsmacht.

"De gevechten in Kidal zijn vanochtend hervat. We willen de laatste Russische strijders verdrijven die intrek genomen hadden in een kampement", zei Mohamed Ramdane van de Toearegcoalitie FLA. Een anonieme overheidsfunctionaris heeft de gevechten bevestigd aan persbureau AFP.

De aanvallen van zaterdag vonden ook plaats in de hoofdstad Bamako. Volgens de overheid raakten zestien mensen gewond, zowel burgers als militairen, maar is de schade beperkt. Ook werd gesteld dat de situatie weer onder controle was.