Nieuwe gevechten gemeld in Malinese stad Kidal

Samenleving
door anp
zondag, 26 april 2026 om 11:23
KIDAL (ANP/AFP) - Opstandelingen en troepen van de Malinese overheid zijn in de noordelijke stad Kidal weer met elkaar in gevecht geraakt. Zaterdag openden jihadisten en rebellen op verschillende plekken in Mali de aanval. Deze zondag claimen opstandelingen dat ze Kidal in handen hebben.
De aanvallen van zaterdag waren het werk van aan Al-Qaeda gelieerde jihadisten samen met Toearegrebellen. Ze vielen regeringstroepen aan die hulp krijgen van de Russische krijgsmacht.
"De gevechten in Kidal zijn vanochtend hervat. We willen de laatste Russische strijders verdrijven die intrek genomen hadden in een kampement", zei Mohamed Ramdane van de Toearegcoalitie FLA. Een anonieme overheidsfunctionaris heeft de gevechten bevestigd aan persbureau AFP.
De aanvallen van zaterdag vonden ook plaats in de hoofdstad Bamako. Volgens de overheid raakten zestien mensen gewond, zowel burgers als militairen, maar is de schade beperkt. Ook werd gesteld dat de situatie weer onder controle was.
POPULAIR NIEUWS

Wat is het verschil tussen friet en airfryer friet?

Dit zinnetje doet meer kwaad dan goed: zo leer je het af

Wilders en Europees radicaal-rechts dumpen Trump

Je ging in het buitenland wonen, maar dat viel tegen. Maar terug naar Nederland gaat ook niet zomaar.

Video: Was het een moordaanslag? Donald Trump geëvacueerd tijdens Correspondents’ Dinner

Van junkfood word je binnen anderhalve week dommer

