Steeds meer griepgevallen, volgens Nivel lijkt epidemie begonnen

Griepvirussen grijpen snel om zich heen in Nederland. Officieel is nog geen sprake van een epidemie, omdat het aantal huisartsbezoeken van mensen met griepverschijnselen daarvoor twee weken op rij boven de vastgestelde grens moet liggen, maar die grens is afgelopen week voor het eerst overschreden. Volgens gezondheidsinstituut Nivel lijkt de jaarlijkse epidemie begonnen.

Vorige week gingen 58 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. Dat is het hoogste niveau sinds februari vorig jaar. Een week eerder registreerden de huisartsen 51 grieppatiënten per 100.000 mensen. Van een epidemie is sprake wanneer er twee weken achter elkaar minstens 53 griepgevallen op de 100.000 mensen worden geregistreerd.

Ook vorig jaar steeg het aantal besmettingen rond deze tijd van het jaar. Eind januari was toen sprake van een epidemie, die tot eind maart duurde.