Steeds meer levenslange gevangenisstraffen opgelegd in Nederland

LEIDEN (ANP) - Met de uitspraak in het grote liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh zijn opnieuw levenslange gevangenisstraffen tegen verdachten opgelegd. Deze straf wordt in Nederland steeds vaker opgelegd, blijkt uit cijfers. Het aantal moorden is daarentegen juist gedaald, zegt Marieke Liem, hoogleraar geweld en interventies aan de Universiteit Leiden. Ook komen er tegenwoordig niet meer gruwelijke moorden voor dan vroeger. "Als moord minder vaak voorkomt, zijn we mogelijk minder tolerant en straffen we harder".

In de afgelopen tien jaar werd in totaal 29 keer een levenslange celstraf opgelegd. In de tien jaar daarvoor was dat nog slechts vijftien keer, en tussen 1996 en 2005 lag het aantal veroordelingen tot levenslang op achttien.

Een oorzaak voor het stijgende aantal opgelegde levenslange straffen is volgens Liem niet hard te maken. "Wat wel feitelijk vast te stellen is, is dat het aantal moorden daalt. In het criminele circuit schommelt het, maar over de langere termijn is het stabiel. Ook in de jaren negentig had je al georganiseerde criminele bendes die voor geweld zorgden." Tegenwoordig is er wel veel aandacht in bijvoorbeeld talkshows en in kranten voor moordzaken, zeker de grotere. "Daardoor lijkt het vaker voor te komen, maar het gebeurt juist minder."