Stekelige sfeer tijdens verhoor Marengo-kroongetuige

SCHIPHOL (ANP) - Tijdens het openbare verhoor van Marengo-kroongetuige Nabil B. in de beveiligde rechtbank op Schiphol, werd de sfeer maandag soms behoorlijk stekelig. De toon tussen de kroongetuige en de advocaat van hoofdverdachte Ridouan Taghi was een aantal keer behoorlijk fel. Ook tussen de kroongetuige en zijn voormalige goede vriend en medeverdachte Mohamed R., was de omgang niet altijd even vriendelijk, net als tussen de voorzitter van het gerechtshof en de advocaat van Taghi.

Deze week wordt de kroongetuige meerdere dagen ondervraagd over de belastende verklaringen die hij over zijn medeverdachten heeft afgelegd. Deze verklaringen vormen, samen met ontsleutelde berichten, belangrijk bewijs in deze strafzaak. Hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee anderen werden, mede op basis van de verklaringen van B., door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De advocaten van meerdere andere Marengo-verdachten betwijfelen de betrouwbaarheid van de verklaringen van B.

B. liet zich in 2017 arresteren, omdat hij vreesde klem te zitten tussen de vermeende criminele organisatie van Taghi en de nabestaanden van een slachtoffer van een vergismoord. Hij dacht dat Taghi hem wilde laten vermoorden. Zijn stap naar justitie had volgens hem met veiligheid te maken en met "persoonlijke rancune en wraakgedachtes". Van gewetenswroeging, omdat B. betrokken was bij moorden, had hij "op dat moment" geen last, antwoordde hij op een vraag van Taghi's advocaat Vito Shukrula.