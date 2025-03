Wall Street blijft voorzichtig door zorgen over recessie

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten maandag kleine koersuitslagen zien. Beleggers bleven voorzichtig door de zorgen dat de grootste economie ter wereld op een recessie afstevent door de importheffingen van president Trump. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent waarschuwde zondag dat er "geen garanties" zijn dat de Verenigde Staten aan een recessie zullen ontsnappen. Trump lijkt desondanks geen gas terug te nemen. Zo liet hij afgelopen weekend weten niet van plan te zijn uitzonderingen te maken voor handelspartners bij de importheffingen op buitenlands staal en aluminium.

Trump herhaalde ook dat er vanaf 2 april zogenoemde wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook al invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Ook zullen er extra tarieven komen op buitenlandse auto's. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verlaagde in een nieuw rapport de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie en waarschuwde voor meer onzekerheid door de Amerikaanse handelstarieven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 41.595 punten. De S&P 500-index won eenzelfde percentage, op 5653 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 17.788 punten. De drie graadmeters veerden vrijdag stevig op, maar lieten over de hele week flinke verliezen zien door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. De Dow leed met 4,4 procent het grootste weekverlies sinds 2023.