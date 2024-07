Stembureaus geopend in het Verenigd Koninkrijk

LONDEN (ANP) - De stembureaus in het Verenigd Koninkrijk zijn donderdagochtend geopend. Het is volgens Britse media de eerste keer sinds 1945 dat kiezers in juli een nieuw parlement mogen kiezen. Oppositiepartij Labour lijkt volgens peilingen af te stevenen op een grote overwinning, ten koste van de Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak.

De circa 46 miljoen stemgerechtigden in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben tot 22.00 uur plaatselijke tijd (23.00 uur in Nederland) om een stem uit te brengen. Britse media krijgen op de verkiezingsdag te maken met beperkingen in wat ze mogen berichten over de campagnes. "Verwacht vandaag foto's van honden bij stembureaus in plaats van speeches", aldus de BBC.