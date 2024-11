MINNEAPOLIS (ANP) - In nog een aantal Amerikaanse staten kan gestemd worden voor de verkiezingen, waaronder Minnesota, de thuisstaat van de Democratische vicepresidentskandidaat Tim Walz. Ook in swingstates Wisconsin en Arizona kan nu worden gestemd.

Walz is sinds 2019 gouverneur van Minnesota. De running mate van Kamala Harris was maandag nog op campagne in Wisconsin. Verder zijn nu ook stembureaus geopend in Louisiana, Iowa, North Dakota, South Dakota, Oklahoma en Texas.