Tweedehandsauto's iets duurder in oktober

AMSTERDAM (ANP) - De gemiddelde prijs voor tweedehandsauto's in Nederland is in oktober licht gestegen. Dat meldt het Europese onlineautoplatform AutoScout24. De prijsstijging geldt voor zowel benzineauto's als elektrische auto's, de prijs van een hybride occasion nam licht af, na een toename in de voorgaande vier maanden.

Een tweedehands auto kostte in Nederland vorige maand gemiddeld 23.288 euro. Dat was een maand eerder nog 23.007 euro. Voor een benzineoccasion werd in ons land gemiddeld 18.701 euro betaald, tegen 18.514 euro in september. De prijs van een elektrische tweedehands wagen steeg volgens AutoScout24 van 31.997 euro naar 32.561 euro. Hybrides zijn nog altijd het duurst. Die werden in Nederland gemiddeld verkocht voor 40.742 euro, een lager bedrag dan de 40.910 euro in september.

"We zien dat de gemiddelde prijzen van tweedehandsauto's in Nederland zich stabiliseren, wat kopers meer zekerheid geeft in een veranderende markt", legt bestuurder Dorianne Richelle van AutoScout24 in Nederland uit. "Vooral de lichte stijgingen bij elektrische en benzineoccasions wijzen op een groeiende interesse in deze modellen, terwijl hybride modellen nog altijd een hoger prijsniveau behouden."

Andere landen

Het autoplatform heeft verder de prijzen vergeleken met die in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België en Italië. In de eerste drie landen lag de prijs hoger dan in Nederland, in België en Italië iets lager. "In vergelijking met andere Europese landen ligt de Nederlandse markt in de middenmoot, wat aangeeft dat onze occasionprijzen competitief blijven en zich aanpassen aan de vraag en het aanbod van de markt", stelt Richelle.

De populairste benzineauto was in oktober de Volkswagen Golf, gevolgd door de Volkswagen Polo. Tesla voert de lijst elektrische auto's aan met de typen Model 3 en Model S. Binnen de hybrides waren de Volkswagen Golf GTE en de Audi A3 het populairst.