Stembureaus vergrijzen, gemeenten zoeken 'jong bloed'

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van stembureaus stijgt. Gemeenten zien een vergrijzing in de kieslokalen en proberen jongeren te stimuleren een rol te spelen bij verkiezingen. Voorlopig lukt het nog wel om voldoende vrijwilligers te werven.

Het ANP heeft een rondgang gemaakt langs zo'n tweehonderd gemeenten. Onder meer Dijk en Waard (Noord-Holland) zegt problemen te hebben ervaren om genoeg inwoners in te schakelen voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. "We zien dat de gemiddelde leeftijd op het stembureau zeer hoog ligt. Vergrijzing speelt een grote rol. We zijn dan ook al een aantal jaren op zoek naar jong bloed", laat de gemeente weten.

Ook in het Noord-Brabantse Best kwamen er "meer dan genoeg aanmeldingen in de leeftijd 65+", maar meldden zich "significant minder inwoners die jonger zijn."

Eemsdelta

De Groningse gemeente Eemsdelta zegt meer moeite dan anders te hebben gehad om de bezetting van alle stembureaus rond te krijgen. "We merken dat men minder bereidwillig is om mee te helpen en dat de interesse achteruitgaat. Daarnaast blijft het lastig om jongeren te enthousiasmeren. Er is animo onder burgers, maar ook hiervoor geldt dat dit minimaal is."

Gemeenten als Heerlen, Harderwijk, Heemskerk, Boekel, Kaag en Braassem en Roerdalen melden dat ze weinig mensen als reserve achter de hand hebben voor het geval een stembureaulid of stemmenteller uitvalt.