Prognose: GroenLinks-PvdA grootste bij Nederlanders in buitenland

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 15:53
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA is voor PVV en D66 de grootste partij onder Nederlanders in het buitenland. Dat blijkt uit een prognose van kiezersbuitennederland.nl, gebaseerd op een peiling onder 12.000 Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen. De peiling is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging, een onlinetijdschrift voor Nederlanders in het buitenland.
Nadat kiezers in het buitenland hun stem hadden uitgebracht, zijn ze per e-mail gevraagd de peiling in te vullen. Ook is deze via sociale media verspreid.
Van de ondervraagden koos 20,7 procent voor GroenLinks-PvdA, terwijl 18,5 procent voor de PVV van Geert Wilders ging. D66 behaalde 17,2 procent van de stemmen, gevolgd door VVD (9,8 procent) en CDA (8,2 procent).
Een recordaantal van 136.272 Nederlanders kan hun stem uitbrengen vanuit het buitenland. Bij de Kamerverkiezingen in 2023 waren dit 109.436 kiezers.
