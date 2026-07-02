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Sterk: frustratie over niet kunnen oplossen sluiting zorgvilla's

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 16:05
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DEN HAAG (ANP) - Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg zei dat ze gefrustreerd is dat er nog geen oplossing is voor de meervoudig gehandicapte kinderen die zorg krijgen bij zorgvilla's van ExpertCare. De Tweede Kamer vroeg de CDA-minister of ze wel voldoende heeft gedaan en of ze wel echt kan ingrijpen bij zorgbedrijven.
ExpertCare beheert vier zorgvilla's waar meervoudig gehandicapte kinderen een aantal dagen per week naartoe kunnen. De Duitse multinational en eigenaar B. Braun wil de villa's sluiten, omdat ze niet winstgevend zijn.
Een groot deel van de Kamer vroeg Sterk waarom het bestuur van ExpertCare nog niet is weggestuurd nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twee van de vier villa's had gesloten, omdat de zorg niet meer op orde was. "B. Braun heeft nu gewoon wat het wil", zei D66-Kamerlid Marijke Synhaeve.
"Het is best ingewikkeld om een bestuur weg te sturen als er geen juridische basis voor ligt", aldus Sterk. "Het is ook nog maar de vraag of de kinderen daar baat bij hebben."
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