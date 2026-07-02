ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Storing Maasstad Ziekenhuis opgelost, alle afdelingen weer open

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 16:02
anp020726112 1
ROTTERDAM (ANP) - De ICT-storing waar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam sinds woensdagochtend mee te maken had, is opgelost. Dat meldt het ziekenhuis donderdagmiddag. "De ICT-storing is verholpen. Onze ICT-systemen zijn weer beschikbaar en alle zorg is weer opgestart. Alle afdelingen zijn dus weer open."
Donderdagochtend werd al gemeld dat de storing voor een groot deel was verholpen. Toen was het ziekenhuis telefonisch weer bereikbaar en gingen de poliklinieken open.
De storing ontstond tijdens een geplande noodstroomtest. Het Maasstad Ziekenhuis benadrukte dat er geen sprake is van een hack en dat patiëntgegevens niet in gevaar zijn.
"We zijn blij dat we onze patiënten weer kunnen helpen. Patiënten van wie de afspraak niet kon doorgaan, bellen wij zo snel mogelijk om een nieuwe afspraak in te plannen." Bestuurder Kobien Mijland-Bessems: "De komende periode evalueren we zorgvuldig hoe deze storing heeft kunnen ontstaan, zodat we hiervan kunnen leren."
loading

POPULAIR NIEUWS

189747141_m

Energierekening stijgt vanaf vandaag voor veel huishoudens: dit verandert er en dit kun je doen

ANP-562435703

Gezin dat helemaal geen slachtoffer toeslagenschandaal was kreeg toch 7 ton

80070585_m

Dit zijn de goedkoopste en duurste supermarkten in 2026: 'Kan meer dan 1.100 euro per jaar schelen'

IMG_4238

Dit verdienen spelers van Oranje: Virgil van Dijk 57.500 per dag, 40 euro per minuut

huis-koelen-met-airco-1200x800

Zo houdt de airco van je auto je slaapkamer koel

ANP-520891367

Steeds meer Oekraïners in Nederland gewoon aan het werk

Loading