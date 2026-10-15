Steun van SGP voor begroting verder weg na motie van afkeuring

DEN HAAG (ANP) - De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan gaat steunen, is een stuk kleiner geworden nadat SGP-Kamerlid Diederik van Dijk een motie van afkeuring indiende tegen zorgminister Sophie Hermans. Van Dijk vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan.

De SGP was een van de partijen die tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meerdere malen begon over abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit beleid van Hermans.

Het stoppen met de proef voor late abortussen was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Hermans verdedigde de proef tijdens het debat.

De SGP is met JA21 een optie voor het kabinet om over rechts steun voor het belastingplan te krijgen. JA21 herhaalde donderdag meerdere keren dat steun onder meer afhankelijk is van het niet volledig uitvoeren van de wet die asielzoekers over het land verdeelt, ook daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan.