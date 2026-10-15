ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steun van SGP voor begroting verder weg na motie van afkeuring

Samenleving
door anp
anp151026222 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De kans dat de SGP de begrotingen van het kabinet en het belastingplan gaat steunen, is een stuk kleiner geworden nadat SGP-Kamerlid Diederik van Dijk een motie van afkeuring indiende tegen zorgminister Sophie Hermans. Van Dijk vindt het betreurenswaardig dat de VVD-minister een proef voor late abortussen laat doorgaan.
De SGP was een van de partijen die tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meerdere malen begon over abortussen tussen 22 en 24 weken zwangerschap. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit beleid van Hermans.
Het stoppen met de proef voor late abortussen was een van de eisen van de SGP om steun te verlenen aan de begroting. Hermans verdedigde de proef tijdens het debat.
De SGP is met JA21 een optie voor het kabinet om over rechts steun voor het belastingplan te krijgen. JA21 herhaalde donderdag meerdere keren dat steun onder meer afhankelijk is van het niet volledig uitvoeren van de wet die asielzoekers over het land verdeelt, ook daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

248115207_m

Ketchup in de koelkast of keukenkast? Zo lang blijft een geopende fles goed

shutterstock_2690895533

Vaat niet schoon uit de vaatwasser? Kijk eerst naar dit onderdeel onderin

IMG_5029

Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

IMG_5028

Weet een oplichter straks wat jij elke week bij AH koopt? Waarom een expert je Bonuskaartprofiel 'waardevol voor criminelen' noemt

shutterstock_2797443211

Het is half oktober, maar teken bijten deze zachte week gewoon nog: hier zitten ze na je boswandeling het vaakst (en dat is niet je lies)

Loading