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Opnieuw grote demonstraties in Albanië, nu ook in andere steden

Samenleving
door anp
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TIRANA (ANP/DPA) - Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden sloten donderdag mensen aan bij de demonstraties, die zich tot nog toe beperkten tot Tirana.
Woensdag werd al brand gesticht bij meerdere ministeries en het kantoor en tevens de ambtswoning van premier Edi Rama. Demonstranten roepen op tot zijn vertrek, maar Rama lijkt vooralsnog niet van plan op te stappen. Wel werd een debat uitgesteld naar volgende week, vanwege de aanhoudende onlusten.
Ook donderdag werd traangas ingezet tegen demonstranten, die zoals te zien is op beelden bij Albanese media, in het centrum van Tirana brand op een plein stichtten. In het oostelijk gelegen Korça werd met stenen en molotovs gegooid, onder andere richting scholen.
Tientallen agenten raakten gewond de afgelopen dagen, meer dan honderd demonstranten werden opgepakt.
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