Stichting Ambulance Wens vervult 24.000ste wens bij Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - De Stichting Ambulance Wens, de organisatie die zich inzet voor het vervullen van laatste wensen van terminaal zieke en niet-mobiele mensen, laat vrijdag haar 24.000ste wens in vervulling gaan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die bestaat eruit dat iemand zijn familielid wil binnenhalen bij de finish van het wandelevenement, zegt directeur Kees Veldboer jr.

Heel toevallig komt de 24.000ste wens net als bij de 20.000ste wens, exact twee jaar geleden, weer uit bij de intocht in Nijmegen. "Geen planning, geen opzet, maar wel bijzonder", aldus de organisatie.

De stichting is in 2007 opgericht door Kees Veldboer sr., die tot zijn dood in 2021 directeur was. Veldboer, een ambulancechauffeur, had ermee als doel de laatste wens van mensen met een terminale ziekte uit te laten komen door ze met een ambulance naar verschillende plekken in binnen- en buitenland te brengen.

Dagelijks vervult de stichting inmiddels tussen de zeven en negen wensen, met bijna driehonderd vrijwilligers.