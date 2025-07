Duitsland wijst EU-begroting van Von der Leyen af

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland gaat niet akkoord met het voorstel van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting. Von der Leyen wil een begroting voor 2028-2034 van 2000 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het huidige financiële plan van 1200 miljard euro, dat loopt tot 2027.

"Een ingrijpende verhoging van het EU-budget is onaanvaardbaar in een tijd waarin alle lidstaten aanzienlijke inspanningen leveren om hun nationale begrotingen op orde te brengen", zegt een woordvoerder van de Duitse regering in een verklaring. "Wij zullen het voorstel van de Commissie dan ook niet kunnen accepteren." Duitsland levert de grootste bijdrage aan de Europese begroting.

Ook Nederland is tegen de verhoging. Volgens Von der Leyen is het geld nodig voor defensie, grensbewaking en de economie. Ook wil zij 100 miljard euro vrijmaken voor steun aan Oekraïne.