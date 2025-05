Stichting Herdenking Vuurwerkramp: nog altijd veel verdriet

ENSCHEDE (ANP) - De vuurwerkramp in Enschede vond 25 jaar geleden plaats maar de gebeurtenis leeft nog altijd zeer onder betrokkenen en inwoners van de stad. Dat zei Bram Distel, voorzitter van Stichting Herdenking Vuurwerkramp, in zijn toespraak tijdens de herdenking in de wijk Roombeek. "Het lijkt misschien een eeuwigheid geleden, maar dat is het voor velen nog steeds niet."

In zijn toespraak prees Distel de moed en veerkracht van de nabestaanden. "Er is veel moed voor nodig en die moed kan niet door iedereen altijd worden opgebracht. Het gaat met vallen en opstaan, met gevoelens van boosheid en gelatenheid, maar gelukkig vaak ook met gevoelens van dankbaarheid voor wat anderen voor je gedaan hebben, voor je betekenen en voor je betekend hebben. En helaas nooit zonder verdriet."

Volgens de voorzitter is het belangrijk om de ramp te blijven herdenken. "Waar het vandaag en in de toekomst over moet gaan, is dat de ramp die velen trof en die veel slachtoffers maakte, niet in vergetelheid geraakt", zei hij.

Namen slachtoffers

Tijdens zijn speech las de voorzitter de namen op van alle slachtoffers. Bij de ramp op 13 mei 2000 vatte een opslagruimte met vuurwerk vlam waarna deze ontplofte. 23 mensen kwamen om het leven, bijna duizend mensen raakten gewond.