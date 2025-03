Stichting Laurentien slaat alarm over onveilige werksfeer

DEN HAAG (ANP) - De Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH), die gedupeerden van het toeslagenschandaal helpt, en voorheen werd geleid door prinses Laurentien, slaat alarm over het aanhoudende wantrouwen van het ministerie van Financiën jegens de stichting. Dat bevestigt SGH na berichtgeving van De Telegraaf. "Als het persoonlijk wordt en onze mensen zich niet veilig voelen dan kunnen ze hun werk niet doen".

Na een moeizame samenwerking tussen de stichting en het ministerie adviseerde een commissie in januari dat de manier van SGH om gedupeerden van het toeslagenherstel te helpen de belangrijkste route is in het herstelproces. Staatssecretaris Sandra Palmen (Financiën) volgde het advies.

Toch ontving de stichting vorige maand een notitie van de huisadvocaat van het ministerie dat er al een tijd onderzoek wordt gedaan naar SGH. "Het wantrouwen zit heel diep bij het ministerie. Zo lukt het niet om het grootste schandaal van de politieke geschiedenis op te lossen", aldus de woordvoerder.