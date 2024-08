Stichting Laurentien spreekt van 'lasterlijke beschuldigingen'

DEN HAAG (ANP) - Anonieme ambtenaren zetten prinses Laurentien met "lasterlijke beschuldigingen" in een "kwaad daglicht", schrijft haar stichting in reactie op berichtgeving door het AD. Laurentiens Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) wil helpen bij het compenseren van slachtoffers van de toeslagenaffaire. "Niemand, in de eerste plaats de benadeelde gezinnen, is gebaat bij nog meer onrust rondom de herstelaanpak."

Volgens het AD er zijn meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Laurentien binnengekomen bij de ambtelijke top van Financiën. Het ministerie bevestigt dat er mondelinge meldingen zijn gedaan rond de samenwerking met de stichting, maar gaat verder niet in op het aantal of de inhoud van de meldingen. Het departement wil ook niet zeggen of de meldingen over de prinses gaan. In de samenwerking "zijn de emoties wel eens opgelopen", schrijft Financiën.

SGH ontkent het beeld dat in het AD naar voren komt en brengt de meldingen in verband met de toeslagenaffaire zelf. "Benadeelde ouders binnen en buiten de stichting duiden de persoonlijke aanval als het patroon dat zij zelf ook hebben moeten doorstaan. Het is een patroon van machtsmisbruik, valse aantijgingen en het moeten bewijzen van onschuld."

'Emoties'

Wel erkent de stichting in de verklaring dat "emoties" kwamen kijken bij de "intensieve samenwerking" over de herstelmethode van de prinses. "De stichting betreurt dat betrokkenen van beide organisaties het proces op momenten als emotioneel als zwaar hebben ervaren."

Prinses Laurentien en haar stichting overwegen juridische stappen te ondernemen als het AD niet rectificeert, voegt een woordvoerder woensdagavond toe. "We hebben de vrijheid van pers hoog in het vaandel staan. Maar het AD kan niet zomaar iets zeggen zonder dat te onderbouwen of hard te maken."

Ruimhartiger

AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma laat weten dat "wij nooit ongefundeerde zaken zouden publiceren. Onze journalist heeft goed, inhoudelijk werk geleverd. We zien de stappen met vertrouwen tegemoet."

De 'methode-Laurentien' is ruimhartiger dan herstelprocedures die het ministerie van Financiën zelf heeft opgetuigd. Dat kan volgens berekeningen van ambtenaren miljarden extra kosten, en er bestonden zorgen over de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van de vergoedingen. In de Tweede Kamer was desondanks ruime steun voor de aanpak.

Laurentiens methode werd tijdelijk opgeschort, maar is deze week volgens SGH weer stapsgewijs opgestart.