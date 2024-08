Laatste overlevende van onder puin Duits hotel gehaald, twee doden

KRÖV (ANP/DPA) - Bijna 24 uur nadat een hotel in het Duitse Kröv was ingestort is de laatste overlevende van onder het puin gehaald. Twee mensen zijn omgekomen bij het ongeval, melden de reddingsdiensten.

Een woordvoerder van de brandweer zei dat de laatste overlevende onder applaus werd bevrijd. Reddingswerkers hadden contact met de vrouw en waren hoopvol dat ze haar voor het einde van de dag zouden kunnen bevrijden.

Het hotel in de Duitse plaats in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts stortte dinsdagavond in. Daardoor kwamen veertien mensen vast te zitten, onder anderen een Nederlands gezin uit Urk. Woensdagochtend werden de Nederlandse vrouw en haar kind van ongeveer twee jaar bevrijd en later die dag de Nederlandse man.