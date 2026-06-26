Stikstofplannen: kabinet wil maximaal 2,6 koeien per hectare

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de maatregelen die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de Telegraaf.

De norm betekent dat sommige boeren minder koeien zullen moeten gaan houden. Dit geldt vooral voor veehouders in het zuiden en oosten van het land, die vaker meer koeien houden of minder land hebben. In 2025 hielden melkveeboeren in heel Nederland gemiddeld 2,25 koeien per hectare.

Het pakket aan maatregelen voor stikstof bevat naar verwachting nog meer maatregelen voor boeren, natuur en bedrijven. Het kabinet presenteert later vrijdagmiddag het volledige pakket.