Stormen veroorzaken schade in Italië, Sicilië meldt 740 miljoen

De stormen en hevige regens die deze week grote delen van Italië hebben geteisterd, hebben grote schade veroorzaakt. Volgens een eerste schatting van de gouverneur van Sicilië, Renato Schifani, heeft de cycloon Harry er voor zeker 740 miljoen euro schade aangericht. "Dit was een enorme gebeurtenis, de hevigste cycloon van de afgelopen jaren", aldus Schifani. Hij is wel blij dat er geen gewonden zijn gevallen.

Behalve Sicilië zijn ook Sardinië en het zuidelijkste deel van het vasteland, in Calabrië, door het noodweer zwaar getroffen. De kust van Calabrië kreeg volgens het regionale hoofd van de civiele veiligheid bijvoorbeeld urenlang te maken met golven van meer dan 9 meter hoog, bij windsnelheden van tussen de 100 en 110 kilometer per uur.

Op veel plaatsen moet de omvang van de schade nog worden vastgesteld. De gouverneur van Sardinië, Alessandra Todde, zei volgens Italiaanse media dat ze vreest dat de schade in de honderden miljoenen euro's loopt.