Eerste bewoners seniorenflat Vlissingen kunnen terug na explosie

VLISSINGEN (ANP) - De eerste bewoners van de seniorenflat in Vlissingen waar vorige week een explosie en brand waren, kunnen volgende week woensdag terug naar hun huizen. De woningen zijn bewoonbaar gemaakt, laat woningcorporatie l'escaut weten.

Bewoners kunnen douchen, naar de wc, koken en de verwarming doet het. Maar nog niet alle schade aan de appartementen is hersteld, benadrukt l'escaut. Door de explosie zijn radiatoren losgekomen en ruiten en puien beschadigd geraakt. De woningcorporatie is nog bezig met het herstellen van alle schade aan het gebouw.

Mensen die in de huizen wonen direct naast, boven en onder de woning waar de explosie was, kunnen nog niet terug.

Bij de ontploffing aan de Schutterijstraat raakten drie mensen gewond. De oorzaak van de explosie was gas.