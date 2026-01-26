ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stormloop op website Soldaat van Oranje na bekendmaking stoppen

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 14:51
anp260126134 1
KATWIJK (ANP) - De bekendmaking van het stoppen van de musical Soldaat van Oranje heeft maandagmiddag tot een stormloop op de website geleid. Een woordvoerder van de productie heeft een bericht daarover van het AD bevestigd.
Door de enorme belangstelling lag de website er enige tijd uit. Een woordvoerder kon om 14.00 uur niet zeggen hoeveel bezoekers de site probeerden te bereiken.
Rond 14.10 uur werden bezoekers in een digitale wachtrij geplaatst. "We werken aan een oplossing, maar dit is ongekend", bevestigt de producent.
4000 keer opgevoerd
De langstlopende musical uit de Nederlandse theatergeschiedenis maakte maandag bekend op 12 juli de laatste show te spelen. De musical is dan bijna 4000 keer opgevoerd. In totaal werden er bijna 4 miljoen kaarten verkocht. Hoewel de show nog steeds volle zalen trok, liep de kaartverkoop volgens ingewijden de laatste tijd terug.
Soldaat van Oranje: De musical is gebaseerd op de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading