Stormloop op website Soldaat van Oranje na bekendmaking stoppen

KATWIJK (ANP) - De bekendmaking van het stoppen van de musical Soldaat van Oranje heeft maandagmiddag tot een stormloop op de website geleid. Een woordvoerder van de productie heeft een bericht daarover van het AD bevestigd.

Door de enorme belangstelling lag de website er enige tijd uit. Een woordvoerder kon om 14.00 uur niet zeggen hoeveel bezoekers de site probeerden te bereiken.

Rond 14.10 uur werden bezoekers in een digitale wachtrij geplaatst. "We werken aan een oplossing, maar dit is ongekend", bevestigt de producent.

4000 keer opgevoerd

De langstlopende musical uit de Nederlandse theatergeschiedenis maakte maandag bekend op 12 juli de laatste show te spelen. De musical is dan bijna 4000 keer opgevoerd. In totaal werden er bijna 4 miljoen kaarten verkocht. Hoewel de show nog steeds volle zalen trok, liep de kaartverkoop volgens ingewijden de laatste tijd terug.

Soldaat van Oranje: De musical is gebaseerd op de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema.