Straffen tot 30 jaar cel voor eermoord op 18-jarige Ryan

LELYSTAD (ANP) - De rechtbank in Lelystad heeft maandag de vader en twee broers van de 18-jarige Ryan Al Najjar uit Joure veroordeeld tot gevangenisstraffen tot dertig jaar. De rechtbank acht bewezen dat het drietal het meisje in mei 2024 heeft vermoord door haar te wurgen en te verdrinken in het Oostvaardersplassengebied bij Lelystad.

De beide broers (23 en 25) kregen twintig jaar cel. De vader (53) heeft een leidende rol gespeeld en kreeg de hoogste straf. Hij is na de moord gevlucht naar zijn vaderland Syrië en wordt internationaal gezocht.

Volgens de rechtbank is Ryan gedood omdat zij de eer van de familie zou hebben geschonden door zich te westers te gedragen.