Strafhof verwijt Filipijnse ex-president Duterte rol bij moorden

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 21:20
DEN HAAG (ANP/AFP) - Aanklagers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben de voormalige president van de Filipijnen, Rodrigo Duterte, aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Ze beschuldigen hem van betrokkenheid bij zeker 76 moorden tijdens zijn "oorlog tegen drugs".
Dat staat in de tenlastelegging van 4 juli, die maandag openbaar werd gemaakt. De 80-jarige voormalige leider, die sinds medio maart vastzit in Scheveningen, was mogelijk betrokken bij negentien moorden die tussen 2013 en 2016 zijn gepleegd toen hij burgemeester was. De tweede aanklacht gaat over veertien moorden in 2016 en 2017, toen Duterte president was. De derde aanklacht betreft 43 moorden die zijn gepleegd tijdens "schoonmaakoperaties" van vermeende minder belangrijke drugsgebruikers of -dealers tussen 2016 en 2018.
Duterte voerde jarenlang campagne tegen drugsgebruikers en -dealers, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties duizenden mensen zijn omgekomen.
