Nvidia investeert tot 100 miljard dollar in OpenAI

SANTA CLARA (ANP/RTR) - Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia heeft een grote deal gesloten met OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Nvidia gaat tot 100 miljard dollar investeren in OpenAI en het bedrijf voorzien van chips voor datacenters, zo maakten de bedrijven maandag bekend. Daarmee ontstaat een samenwerking tussen twee van de meest toonaangevende spelers in de wereldwijde wedloop op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De overeenkomst illustreert hoe de belangen van de grote techconcerns die geavanceerde AI-systemen ontwikkelen steeds meer in elkaar overlopen. De deal geeft Nvidia een financieel belang in het meest prominente AI-bedrijf ter wereld, dat bovendien al een belangrijke klant is.

Voor OpenAI betekent de investering dat het zowel de financiële middelen als de toegang krijgt tot de geavanceerde chips die het nodig heeft om zijn leidende positie in de steeds concurrerender wordende markt te behouden.