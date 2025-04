Strafproces tegen afgezette Zuid-Koreaanse president van start

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - Het strafproces tegen de voormalige Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is maandag van start gegaan. De afgezette leider moet zich verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij een opstand leidde na het uitroepen van de noodtoestand in het land vorig jaar in december, waarna maanden van onrust volgden.

Aan het begin van de procedure betoogden de aanklagers dat Yoon geen juridische gronden had om de staat van beleg uit te roepen en beschuldigden hem ervan staatsinstellingen, zoals het parlement, te proberen te verlammen.

De aanklacht van opstand tegen de afgezette leider kan worden bestraft met levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf, hoewel Zuid-Korea al tientallen jaren niemand meer heeft terechtgesteld. Deskundigen verwachten dat het strafproces lang zal duren en dat een eerste vonnis waarschijnlijk in augustus zal worden uitgesproken.