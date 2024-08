Strafzaak Raisa Blommestijn over groepsbelediging naar november

DEN HAAG (ANP) - De strafzaak tegen tv-presentatrice Raisa Blommestijn, die door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor groepsbelediging en smaad, is met drie maanden uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Blommestijn zich op maandag 19 augustus voor de rechtbank in Den Haag zou moeten verantwoorden voor verschillende berichten op X, maar volgens een woordvoerder van het OM zijn vakanties de reden dat de zitting is uitgesteld naar 21 november.

Het OM maakte in mei bekend de presentatrice van de publieke omroep Ongehoord Nederland te vervolgen, omdat ze zich op sociale media beledigend uitliet over mensen met een zwarte huidskleur. Het gaat om een bericht dat Blommestijn op 10 mei vorig jaar plaatste. De aanleiding was een filmpje van een mishandeling. Ze schreef op X: "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoe veel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden? Talloze waarschijnlijk: de open grenzen-elite importeert dit volk met bosjes, met alle gevolgen van dien".

Volgens het OM deelde ze rond datzelfde filmpje ook nog andere berichten, maar daar vervolgt het OM haar niet voor. "Die tweets gaan niet over een groep wegens ras, maar over het gedrag van de personen die op dat filmpje te zien waren", schreef het OM in een persbericht.

Arnold Karskens

Daarnaast wordt de 30-jarige vrouw uit Voorburg verdacht van smaad. "Ze noemde in een tweet iemand 'kleuterneuker', terwijl de rechtbank net iemand had veroordeeld voor het plaatsen van een soortgelijk bericht", aldus het OM.

Blommestijn keerde deze maand terug bij ON! als presentatrice, nadat voorzitter Arnold Karskens door de Raad van Toezicht op non-actief was gesteld.