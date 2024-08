Steen in het hart van Stonehenge komt van veel verder dan gedacht

De zware altaarsteen, die in het hart van het beroemde Engelse monument Stonehenge ligt, komt van veel verder weg dan eerder werd gedacht. De steen komt niet uit Wales, maar uit het noorden van Schotland, hebben wetenschappers ontdekt. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het blad Nature

De bouw van Stonehenge begon zo'n 5000 jaar geleden. De stenen die werden gebruikt, worden door deskundigen onderverdeeld in twee categorieën. De grote, staande stenen komen uit de regio. Er zijn ook kleinere stenen, die de blauwe stenen worden genoemd. Ruim honderd jaar werd gedacht dat die uit Wales kwamen, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen.

Wetenschappers bestudeerden een stuk van de zogenoemde altaarsteen en stelden vast dat die steensoort niet voorkomt in Wales. Een stukje werd naar de Australische Curtin University gestuurd, waar de samenstelling werd bestudeerd. Daaruit bleek dat de altaarsteen uit het Orcadian Basin in Schotland moet komen.

Hoe de steen van zo'n 6000 kilo over een afstand van meer dan 700 kilometer naar Zuid-Engeland verplaatst is, weet de wetenschap nog niet. Vooralsnog is het meest waarschijnlijke scenario dat hij is vervoerd per schip. "Dit wordt een geweldige discussie", zegt de curator van Stonehenge Heather Sebire tegen Nature.