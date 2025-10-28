Strafzaak tegen Marco Borsato voortgezet met meer audiofragmenten

UTRECHT (ANP) - De strafzaak tegen Marco Borsato is dinsdagmiddag voortgezet met het beluisteren van nog meer audiofragmenten. Het zijn opnames van een gesprek dat hij in 2019 voerde met de moeder van de vrouw die hem beschuldigt van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In de vierde opname van het heimelijk opgenomen gesprek weerspreekt Borsato de aantijgingen. "Ik heb haar niet seksueel misbruikt hé?", wierp hij de vrouw tegen. Deze opname is ingebracht door de verdediging "om voor eens en altijd te ontzenuwen dat dit een bekentenis zou zijn", zei Borsato's advocaat Geert-Jan Knoops.

In het vijfde fragment zei Borsato tegen de moeder: "Ik voel me tegen de muur gezet, ik voel me verraden. Ik heb geen enkel signaal gehad. Daarom ben ik zo verrast."

Borsato ontkent

In totaal liet de rechtbank negen fragmenten horen. In één daarvan beaamt Borsato dat zijn beeld van het vermeende slachtoffer "vertroebeld" is geraakt als de moeder vraagt of hij haar ziet als een dochter of een sexy vrouw. De zanger stelde daarop dat hij ook kan zien dat zijn eigen dochter "een mooie sexy vrouw" is. "Maar dat heeft ook geen enkele seksuele annotatie."

"Ik heb nooit seksuele gevoelens gehad voor het meisje en nooit seksuele handelingen gepleegd", benadrukte Borsato in het gesprek met de rechters. Hij verklaarde ook dat hij zich thuis regelmatig moest verdedigen voor het feit dat hij veel met het gezin optrok.