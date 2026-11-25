DEN HAAG (ANP) - De stroomkabels die al in de grond liggen, kunnen volgens een groot deel van de Tweede Kamer meer ruimte bieden voor nieuwe aansluitingen dan netbeheerders op dit moment toelaten. Kamerleden van links tot rechts vestigden woensdag in een debat hoop op stappen om op het bestaande stroomnet meer ruimte te zoeken. Dat er zwaardere kabels de grond in moeten, vinden ze overigens ook.

Meerdere Kamerleden verwezen naar een rapport van onderzoeksbureau SiRM in opdracht van energiebedrijven, dat deze maand uitkwam. Daarin staat dat de krapte op het stroomnet vaak uitgaat van een sterke groei in de vraag naar stroom, terwijl die groei eerder is tegengevallen. Met andere inschattingen zouden regionale netbeheerders ongeveer een gigawatt extra ruimte hebben.

Door conservatieve aannames over elektrificatie staan meer bedrijven in de wachtrij voor een zwaardere stroomaansluiting, waardoor de overstap naar elektriciteit nog meer vertraging oploopt, meende VVD-Kamerlid Alisha Müller. "Dat voelt voor mij als een vicieuze cirkel."