Stroomstoring Leeuwarden voorbij, wel risico op omvallen mast

LEEUWARDEN/FRANEKER (ANP) - De stroomstoring waarmee Leeuwarden en omgeving sinds maandagmiddag kampten, is voorbij. Het is TenneT gelukt om hoogspanningsstation Schenkenschans weer onder spanning te brengen, meldt de netbeheerder. Liander heeft alle klanten inmiddels weer aangesloten.

De storing ontstond nadat een schip met daarop een kraan tegen hoogspanningskabels voer. De komende uren is TenneT bezig om de beschadigde kabels veilig te verwijderen.

Ook raakte bij de aanvaring een hoogspanningsmast beschadigd. Het gebied rond een aantal hoogspanningsmasten in de omgeving van het Van Harinxmakanaal bij Franeker, waar de aanvaring plaatsvond, wordt uit voorzorg ontruimd en een deel van de rondweg in Franeker wordt afgezet. "Er is een risico dat de mast valt en daarmee ook andere masten in de omgeving", meldt de veiligheidsregio. Door de ontruiming is voorlopig ook geen treinverkeer mogelijk tussen Leeuwarden en Harlingen.