ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump heeft weer met Poetin gesproken

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 20:45
anp250825175 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog een keer met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gesproken sinds het telefoongesprek van vorige week. Trump onderbrak toen een bijeenkomst met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en een aantal Europese leiders om Poetin te bellen.
Trump zei niet wanneer, maar bevestigde dat hij daarna nog met Poetin had gesproken, toen een journalist hem daarnaar vroeg. Op de vraag hoe het ging, antwoordde hij: "elk gesprek dat ik met hem heb is een goed gesprek. Maar daarna wordt er weer een bom gegooid op Kyiv of ergens anders en dan word ik daar heel boos over."
Het Witte Huis zei vorige week dat Poetin bereid was om Zelensky te ontmoeten, maar er zijn nog geen concrete plannen. Trump denkt dat dat komt omdat Poetin Zelensky "niet mag". De Amerikaanse president waarschuwde wel dat er "heel grote consequenties" zouden volgen als Rusland niet aan de onderhandelingstafel wil komen.
Vorig artikel

Curaçao blijft neutraal nu spanning VS en Venezuela oploopt

Volgend artikel

Stroomstoring Leeuwarden voorbij, wel risico op omvallen mast

POPULAIR NIEUWS

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

ANP-532158390

Deze socioloog vertelt welk vier factoren het meest invloed hebben op je levensgeluk

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar