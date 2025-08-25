Trump heeft weer met Poetin gesproken

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog een keer met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gesproken sinds het telefoongesprek van vorige week. Trump onderbrak toen een bijeenkomst met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en een aantal Europese leiders om Poetin te bellen.

Trump zei niet wanneer, maar bevestigde dat hij daarna nog met Poetin had gesproken, toen een journalist hem daarnaar vroeg. Op de vraag hoe het ging, antwoordde hij: "elk gesprek dat ik met hem heb is een goed gesprek. Maar daarna wordt er weer een bom gegooid op Kyiv of ergens anders en dan word ik daar heel boos over."

Het Witte Huis zei vorige week dat Poetin bereid was om Zelensky te ontmoeten, maar er zijn nog geen concrete plannen. Trump denkt dat dat komt omdat Poetin Zelensky "niet mag". De Amerikaanse president waarschuwde wel dat er "heel grote consequenties" zouden volgen als Rusland niet aan de onderhandelingstafel wil komen.