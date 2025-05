CANNES/NICE (ANP) - Langs de Middellandse Zeekust in Frankrijk is zaterdagochtend een grote stroomstoring ontstaan die 160.000 huishoudens heeft getroffen. Volgens de politie is er sprake van opzet, melden plaatselijke media. Cannes, waar momenteel het jaarlijkse filmfestival plaatsvindt, is ook getroffen.