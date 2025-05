Atlete Bol nieuwsgierig bij start outdoorseizoen in Rabat

RABAT (ANP) - Femke Bol kijkt uit naar haar eerste outdoorwedstrijd van dit jaar, de 400 meter horden zondagavond in de Diamond League-wedstrijd van het Marokkaanse Rabat. Bol liep in het indoorseizoen twee estafettes op de EK in Apeldoorn, maar heeft verder alleen getraind. "Het is een andere voorbereiding dan anders. We hebben goed aan de basissnelheid gewerkt en nu heb ik zin om een wedstrijd te lopen", vertelde de 25-jarige hordeloopster tijdens een online te volgen persconferentie in Rabat.

Bol voelt weer zenuwen, ook al won ze al 25 keer een Diamond League-wedstrijd. "Ik raak er nooit aan gewend en dat wil ik ook niet. Dit is ook weer speciaal omdat ik hier in Rabat nog nooit heb gelopen."

Bol loopt de 400 meter horden en is benieuwd hoe een aanpassing waarmee ze de laatste weken bezig was zal verlopen. "Ik blijf bij mijn veertien passen tussen de hordes, maar open bij de eerste horde wel met mijn andere been. Het is best spannend hoe het uitpakt. Het is een mooie uitdaging."