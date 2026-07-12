ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stroomstoring rond Gouda verholpen, treinverkeer hervat

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 10:52
anp120726068 1
UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na een stroomstoring eerder zondagochtend. Dat laat een woordvoerder van ProRail weten. Door de storing reden er volgens de spoorbeheerder geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan den Rijn. Van en naar Utrecht reden minder treinen, was te zien in de reisplanner van de NS.
Inmiddels is de oorzaak van de storing gevonden, zegt de woordvoerder. Er bleken meerdere defecten te zitten in een zogeheten relaishuis, waarin de technische installatie zit die seinen en wissels aanstuurt. De meeste kapotte onderdelen zijn nu vervangen; één onderdeel wordt momenteel geleverd.
De treinen rond Gouda rijden daardoor weer bijna zoals gebruikelijk. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog sprake van hinder.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523508039

Veel ouders onderschatten hoe duur kinderen zijn, zeker in de vakantie

wereldkaart_hitte

Tot 9 graden extra: klimaatmodellen tonen waar de aarde echt onleefbaar wordt

anp110726073 1

Reuters: schoonzoon Trump mogelijk opgelicht bij deal in Albanië

191752948_m

Plassen in de zee is oké: vies idee, maar meestal geen probleem

anp110726104 1

Trump dagvaardt NYT-journalisten om berichten over Air Force One

anp120726052 1

Amerikaanse senator Lindsey Graham (71) overleden

Loading