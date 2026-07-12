Stroomstoring rond Gouda verholpen, treinverkeer hervat

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na een stroomstoring eerder zondagochtend. Dat laat een woordvoerder van ProRail weten. Door de storing reden er volgens de spoorbeheerder geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan den Rijn. Van en naar Utrecht reden minder treinen, was te zien in de reisplanner van de NS.

Inmiddels is de oorzaak van de storing gevonden, zegt de woordvoerder. Er bleken meerdere defecten te zitten in een zogeheten relaishuis, waarin de technische installatie zit die seinen en wissels aanstuurt. De meeste kapotte onderdelen zijn nu vervangen; één onderdeel wordt momenteel geleverd.

De treinen rond Gouda rijden daardoor weer bijna zoals gebruikelijk. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog sprake van hinder.