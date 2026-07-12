India: landgenoot vermist na aanval op schip in Straat van Hormuz

NEW DELHI (ANP) - India meldt dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de Straat van Hormuz. "Van de elf Indiase staatsburgers aan boord zijn er tot nu toe tien gered, terwijl één Indiase staatsburger volgens berichten nog wordt vermist", aldus het ministerie van Externe Zaken.

Het ministerie zegt de aanval te veroordelen en met de Omaanse autoriteiten samen te werken in de lopende zoek- en reddingsoperatie. Het incident vond plaats voor de kust van Oman. Volgens de Amerikaanse krijgsmacht heeft Iran het schip aangevallen, terwijl de Iraanse Revolutionaire Garde het alleen heeft over het lossen van waarschuwingsschoten. Mogelijk zou er ook een tweede schip zijn getroffen.

Het Indiase ministerie noemt de aanhoudende aanvallen op de commerciële scheepvaart in de regio "zeer zorgwekkend". Ook herhaalt het ministerie een oproep tot onmiddellijke de-escalatie van de spanningen en pleit het voor een diplomatieke oplossing.