Stroomuitval in Oekraïne en Moldavië

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 12:05
KYIV (ANP/AFP/BLOOMBERG/RTR) - Problemen op het elektriciteitsnet hebben de Oekraïense hoofdstad Kyiv en ook buurland Moldavië getroffen. Daar was sprake van stroomuitval in hoofdstad Chisinau en vielen onder meer verkeerslichten uit.
De Oekraïense minister van Energie meldt dat er problemen zijn met energieverbindingen tussen Oekraïne en de buurlanden Roemenië en Moldavië. In Oekraïne is sprake van stroomuitval in meerdere regio's en in Kyiv.
In de hoofdstad kon onder meer de metro niet rijden. Die wordt normaliter dagelijks door honderdduizenden mensen gebruikt. Burgemeester Vitali Klitsjko meldde dat metrostations nog wel als opvangplaatsen kunnen dienen. Daar wordt noodstroom voor gebruikt.
Oekraïne maakt een koude winter door en temperaturen in Kyiv kunnen er de komende nacht zakken tot -24 graden. De afgelopen tijd hebben aanvallen herhaaldelijk geleid tot stroomuitval, waardoor burgers massaal in de kou zitten.
