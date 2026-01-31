Rybakina wint Australian Open na inhaalrace in derde set

MELBOURNE (ANP) - Elena Rybakina (26) heeft voor de eerste keer de Australian Open gewonnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka, die het eerste grandslamtoernooi van het seizoen al twee keer won. De als vijfde geplaatste winnares kwam in de beslissende set terug van een achterstand van 3-0 (6-4 4-6 6-4).

De 27-jarige Sabalenka stond voor de vierde keer in de finale in Melbourne. Ze won de Australian Open in 2023 en 2024 en verloor vorig jaar van de Amerikaanse Madison Keys in de eindstrijd. Sabalenka was de afgelopen twee jaar onaantastbaar op de US Open. Rybakina verloor in 2023 van Sabalenka de finale van de Australian Open. Ze won haar tweede grandslamtoernooi, na de eindzege in 2022 op Wimbledon.