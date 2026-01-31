ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rybakina wint Australian Open na inhaalrace in derde set

Sport
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 12:14
anp310126090 1
MELBOURNE (ANP) - Elena Rybakina (26) heeft voor de eerste keer de Australian Open gewonnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka, die het eerste grandslamtoernooi van het seizoen al twee keer won. De als vijfde geplaatste winnares kwam in de beslissende set terug van een achterstand van 3-0 (6-4 4-6 6-4).
De 27-jarige Sabalenka stond voor de vierde keer in de finale in Melbourne. Ze won de Australian Open in 2023 en 2024 en verloor vorig jaar van de Amerikaanse Madison Keys in de eindstrijd. Sabalenka was de afgelopen twee jaar onaantastbaar op de US Open. Rybakina verloor in 2023 van Sabalenka de finale van de Australian Open. Ze won haar tweede grandslamtoernooi, na de eindzege in 2022 op Wimbledon.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 455741290

Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

images

'Dakloze' Sarah Ferguson kan nergens meer wonen

donald-trump-william-coupon

Epstein files: Trump zou een minderjarig meisje tot orale seks hebben gedwongen

anp300126157 1

Coalitieakkoord: voorrang statushouders op woning aan gemeenten

anp300126248 1

Prijzen van goud en zilver hard omlaag na enorme opmars

Loading