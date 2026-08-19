Struijs kritisch op minderheidskabinet, ziet kansen voor 50PLUS

DEN HAAG (ANP) - 50PLUS-leider Jan Struijs is kritisch op het minderheidskabinet. Volgens hem zou het "voor het land" verstandiger zijn als het kabinet alsnog een gedoogconstructie aangaat. "Maar voor ons is het beter om verder te gaan met een minderheidskabinet", zei hij voorafgaand aan een gesprek over de begroting.

De fractievoorzitter ziet meer kans om dingen voor 50PLUS binnen te halen zolang er een minderheidskabinet is. "Dan zijn twee zetels veel waard. We hebben zo al veel kunnen binnenhalen." Toch denkt hij dat er breder gekeken moet worden. "We doen allemaal aan cherrypicking, maar wij willen ook de toekomst bespreken."

Struijs ziet het gesprek met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) als een tussengesprek. "Maar we gaan zeker inhoudelijke dingen bespreken." Hij wil weten welke politieke keuzes het kabinet heeft gemaakt.

Voor Struijs is het belangrijk dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid en de zorg niet doorgaan.