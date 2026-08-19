ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noordzee nog nooit zo warm, en volgens KNMI is dat niet voorbij

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 15:16
anp190826142 1
DE BILT (ANP) - Het water van de Noordzee was afgelopen weekeinde gemiddeld 21,5 graden. De watertemperaturen worden sinds 1984 bijgehouden en niet eerder was de zee zo warm. Dat komt volgens het KNMI door klimaatverandering en door een hogedrukgebied met veel zon en weinig wind.
De recordtemperatuur werd geregistreerd bij het zogenoemde Lichteiland Goeree. Dat meetplatform staat ongeveer 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland.
In augustus 2018 werd een gemiddelde temperatuur van 21,4 graden op de Noordzee gemeten. Dat was het oude record. Het KNMI verwacht dat het record ook weer zal worden gebroken, omdat de opwarming van de aarde doorgaat "met meer zeespiegelstijging, hitte, droogte en extreme regenval tot gevolg". Het instituut roept op de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Sinds het begin van het jaar kwam de temperatuur van de Noordzee op 35 dagen boven de 20 graden uit. Daarmee nadert 2026 het record van 2022, toen de grens op 43 dagen werd gepasseerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

Doorbraak-maakt-goud-uit-lood-TW_nl

Wetenschappers maken per ongeluk goud van lood

c6caf1a3-9f42-4fad-b03f-f512b7996029

In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

generated-image

Russen halen miljarden van banken: Angst groeit dat Poetin het anders inpikt.

320828451_m

Je smart-tv gluurt met je mee: zo stop je het uploaden van screenshots en verkopen van privacygevoelige data

ANP-565456498

Nederland is helemaal klaar met de illegale protesten van drammende boeren

Loading